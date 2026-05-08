شرطة أبوظبي تستقبل وفد الهلال الأحمر الإماراتي

أبوظبي (الاتحاد)

كرّمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن فعاليات «فخورين بالإمارات» خط الدفاع الأول من منتسبي شرطة أبوظبي من مديرية شرطة المناطق الخارجية تقديراً لجهودهم المخلصة في خدمة الوطن، وتعزيزاً لقيم الانتماء الوطني وترسيخ مفاهيم العمل الإنساني والتطوعي لدى أفراد المجتمع.

وأطلع العميد سالم عاضة البقمي، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، الوفد الزائر على أبرز الجهود والمبادرات التي تنفذها شرطة أبوظبي في مجالات تعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ الشراكة مع المؤسسات الإنسانية، مؤكداً أهمية التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات ذات النفع العام في دعم المبادرات المجتمعية والإنسانية، بما يسهم في تحقيق جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.