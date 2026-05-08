«رعاية الموهوبين» تحتفي بـ«اليوم العربي للملكية الفكرية»

دبي (وام)

تحتفي جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، الاثنين المقبل، بالنسخة السادسة من «اليوم العربي للملكية الفكرية» الذي أطلقه اتحاد المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة، وذلك تزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي للملكية الفكرية. يشارك في الاحتفال اتحاد المبدعين العرب، ونخبة رفيعة المستوى من الخبراء والمتخصصين والشخصيات الفكرية والقانونية والرياضية من مختلف الدول العربية والمؤسسات الدولية.

وأكد الإعلامي الدكتور أحمد نور، رئيس اتحادي المبدعين العرب والإعلاميين العرب، أن احتضان دبي لهذا الحدث العربي النوعي يجسد الرؤية الحضارية للإمارة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وأوضح أحمد الدباني النعيمي، أمين عام الجمعية، أن تنظيم هذا الحدث يأتي انسجاماً مع رؤية الجمعية ورسالتها الرامية إلى دعم المواهب الوطنية والعربية.