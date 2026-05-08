السبت 9 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مدينة السمارة المغربية

شعار وزارة الخارجية
9 مايو 2026 00:11

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة السمارة المغربية، وأسفر عن إصابة شخص.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان، على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

أخبار ذات صلة
الإمارات: أهمية حماية حرية الملاحة والممرات المائية الدولية
إدانات عربية للاعتداءات الإيرانية السافرة على الإمارات

وأكّدت الوزارة على موقف دولة الإمارات الثابت في تضامنها ودعمها الكامل للمملكة المغربية ولحقوقها السيادية المشروعة في الصحراء المغربية، وكل ما يصون أمن واستقرار وسيادة المملكة ووحدة أراضيها، ويُسهم في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار المستدام في المنطقة.

المصدر: وام
الإمارات
إدانة
هجوم إرهابي
السمارة
آخر الأخبار
حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» المشاركة بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية (من المصدر)
الأخبار العالمية
مواجهة مسلحة بين الجيش الأميركي وإيران في مضيق هرمز
9 مايو 2026
سفن وقوارب صيد في مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: اعتداءات إيران انتهاك للقوانين الدولية والمواثيق الأممية
9 مايو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرئيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: متمسكون بوقف إطلاق النار للانطلاق بمفاوضات مع إسرائيل
9 مايو 2026
مقر وزارة الخارجية الصينية - أرشيفية
الأخبار العالمية
بكين تعلن وقوع هجوم على ناقلة نفط صينية في مضيق هرمز
9 مايو 2026
فلسطينيون يحتشدون للحصول على طعام من مطبخ خيري في مخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد»: غزة تعاني انهياراً شاملاً في مقومات الحياة الأساسية
9 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©