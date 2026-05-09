رئيس البرلمان العربي يُدين الاعتداءات الإيرانية الإرهابية ضد دولة الإمارات

أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، الاعتداءات الإيرانية العدوانية والإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مؤكداً أن هذه الأعمال تُمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً فجاً لكل قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حُسن الجوار، كما تُمثّل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي.

وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان أصدره اليوم، أن استمرار النظام الإيراني في تكرار هذه الاعتداءات الهمجية يؤكد من جديد نهجه العدائي وإصراره على تغذية الفوضى وزعزعة أمن واستقرار المنطقة وتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وشدّد «اليماحي» على أن البرلمان العربي يقف بكل قوة وحزم إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، في الإجراءات والتدابير كافة التي تتخذها للدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها، مؤكداً أن أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمُّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية واتخاذ موقف رادع وفوري تجاه هذه الاعتداءات الإرهابية، بما يضمن وقف الانتهاكات الإيرانية المتكررة، مؤكداً أنه لا يمكن التساهل أو التهاون مع ما يهدد أمن الإمارات والدول العربية تحت أي ظرف.