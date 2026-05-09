السبت 9 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس اللبناني

9 مايو 2026 11:45

تلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، جدّد خلاله إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكداً تضامن لبنان مع الدولة تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. وبحث الجانبان، خلال الاتصال، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون، خاصة التنموي، والحرص على مواصلة دعمه وتطويره، بما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما الشقيقين. وتطرّق الاتصال إلى مستجدات الشأن اللبناني والمساعي المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في لبنان، وثمّن الرئيس جوزاف عون، مواقف دولة الإمارات الأخوية الأصيلة الداعمة لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وتحقيق تطلعات شعبه نحو الأمن والاستقرار. كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل على تعزيز أسباب الاستقرار والأمن والدفع تجاه مسار السلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها وتنمية دولها وازدهارها. ‏

المصدر: وام
مستشار جمهورية النمسا يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
