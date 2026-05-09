"الأرصاد": طقس صحو ورياح نشطة أحيانا غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة على البحر مثيرة الغبار والأتربة على اليابسة وتكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي متوسط إلى مضطرب الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 21:33 والمد الثاني 05:55، والجزر الأول عند الساعة 13:10 والجزر الثاني عند الساعة 00:29.

بحر عمان يكون خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:35 والمد الثاني 04:13، والجزر الأول عند الساعة 09:09 والجزر الثاني عند الساعة 23:22.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 37 27 75 25

دبي 38 27 80 25

الشارقة 38 26 80 25

عجمان 36 27 80 25

أم القيوين 37 25 80 20

رأس الخيمة 39 24 70 20

الفجيرة 40 32 80 20

العـين 39 27 80 15

ليوا 40 25 70 15

الرويس 36 27 70 20

السلع 40 25 65 15

دلـمـا 36 27 75 35

طنب الكبرى / الصغرى 35 27 85 45

أبو موسى 35 27 85 45.