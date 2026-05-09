السبت 9 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عبدالله بن زايد ووزير خارجية إستونيا يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

9 مايو 2026 19:30

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي مارغوس تساكنا، وزير خارجية جمهورية إستونيا، المستجدات الإقليمية الراهنة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.
وأدان سموه ومعالي مارغوس تساكنا الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على دولة الإمارات، والتي تمثل انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً لأمن الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها.
وأكد الجانبان حق دولة الإمارات الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقاً للقانون الدولي.
 وناقشا أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام المستدام في المنطقة، وصون السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وهنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، معالي مارغوس تساكنا بمناسبة «يوم أوروبا»، وبحثا العلاقات الثنائية ومسارات التعاون المشترك، وسبل تعزيزها بما يخدم الأولويات التنموية للبلدين.

