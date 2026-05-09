شرطة أبوظبي و«النقل المتكامل» ينفذان مبادرة توعية ضمن أسبوع المرور الخليجي

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة بفرع التوعية والتثقيف المروري، وبالتعاون مع مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، مبادرة توعية ميدانية لمرتادي كورنيش أبوظبي، وذلك ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار «أعبر بأمان».

وهدفت المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، وترسيخ ثقافة العبور الآمن لدى مختلف فئات المجتمع، من خلال توعية المشاة بضرورة استخدام الجسور والأنفاق وخطوط عبور المشاة المخصصة، والانتباه أثناء عبور الطريق، والابتعاد عن كل ما يشتت الانتباه حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وشملت الفعالية توزيع هدايا تذكارية وجوائز توعية للجمهور، تضمنت معدات السلامة الخاصة بالمشاة، مثل الخوذ والجاكيتات الفسفورية العاكسة، إلى جانب تقديم ورش ومحاضرات تثقيفية تناولت السلوكيات المرورية الصحيحة، وأهمية الالتزام بالإرشادات المرورية للوقاية من الحوادث، وتعزيز جودة الحياة.

وأكدت شرطة أبوظبي أن هذه المبادرات التوعوية تجسد اهتمامها المستمر بنشر الثقافة المرورية، وتعزيز أمن وسلامة المجتمع، بما ينسجم مع أولويتها الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي»، ويسهم في الحد من الحوادث المرورية، وتحقيق أعلى مستويات السلامة على الطرق.