سيف بن زايد: بدعم من الشيخة موزة بنت سهيل.. «نور دبي» تطلق مخيماً طبياً في المغرب

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن الإمارات تواصل، برؤية القيادة الرشيدة، ترسيخ حضورها الإنساني ورسالتها النبيلة.

وكتب سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «برؤية القيادة الرشيدة، تواصل دولة الإمارات ترسيخ حضورها الإنساني ورسالتها النبيلة تجاه شعوب العالم، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن الإنسان هو محور التنمية وغايتها الأسمى».

وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: «وامتداداً لهذا النهج الملهم، أطلقت مؤسسة نور دبي، بدعم كريم من سمو الشيخة موزة بنت سهيل الخييلي، مخيماً طبياً لعلاج المياه البيضاء في إقليم تارودانت بالمملكة المغربية الشقيقة، بهدف إعادة نعمة البصر وتحسين جودة الحياة لـ500 مريض، من خلال الفحوصات والعمليات الجراحية والرعاية الطبية المتكاملة».

وأكد سموه: «يجسد هذا المخيم المشترك التزاماً إنسانياً وتنموياً أوسع، عبر بناء القدرات الطبية وتدريب 26 طبيب عيون وصيدلياً، و39 من طلبة التمريض، إلى جانب إشراك المتطوعين في خدمة المرضى ومساندتهم».

وأوضح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أن «مؤسسة نور دبي تمثل نموذجاً إماراتياً رائداً في العطاء والعمل الإنساني، وقد امتد أثرها الإيجابي إلى أكثر من 32 مليون مستفيد حول العالم، عاكسةً قيم الإمارات الأصيلة في الخير والرحمة وصون كرامة الإنسان».