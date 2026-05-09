شرطة دبي تكرم الفائزين في مبادرة «نجوم القيادة الآمنة»

شهد اللواء حارب بن محمد الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، حفل تكريم الفائزين في مبادرة «نجوم القيادة الآمنة» في دورتها الثامنة، التي تنظمها إدارة التأمينات في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالتعاون مع شركة جمعة الماجد، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، والهادفة إلى تكريم السائقين المثاليين الذين لم يرتكبوا حوادث أو مخالفات مرورية على مستوى شرطة دبي. وكرم اللواء الشامسي يرافقه اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء راشد الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ونائبه العميد نبيل عبدالله الرضا، والعميد سميرة عبدالله آل علي، مدير إدارة التأمينات في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، الفائزين في المبادرة من مختلف الفئات.

وفي ختام الحفل، أشاد اللواء الشامسي بالتزام السائقين بقواعد السير والمرور، وحرصهم على تعزيز السلامة المرورية.