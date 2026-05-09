شرطة دبي تنظم دورات تدريبية لنزلاء المؤسسات العقابية

نظمت إدارة تعليم وتدريب النزلاء في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، مجموعة من الدورات التدريبية للنزلاء والنزيلات، وذلك ضمن خطة البرامج السنوية للربع الثاني من العام الجاري.

وقال العميد صلاح بوعصيبة، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة دبي، إن المؤسسات العقابية أصبحت منارة تعليمية وتثقيفية للنزلاء من خلال البرامج والدورات الهادفة التي تقدمها إدارة تعليم وتدريب النزلاء، مشيراً إلى أنها قامت بتنفيذ حزمة من البرامج التأهيلية بهدف تنمية وتأهيل قدرات النزلاء العلمية والمهنية في مختلف المجالات.

وأوضح العميد صلاح بوعصيبة، أن إدارة تعليم وتدريب النزلاء تتكون من أربعة أقسام، وهي قسم البرامج التعليمية، وقسم البرامج الدينية، وقسم البرامج الرياضية، وقسم التدريب المهني، حيث يقوم قسم البرامج التعليمية بالإشراف على متابعة ومساعدة النزلاء الراغبين في استكمال تعليمهم في جميع المراحل.

دورات تخصصية

من جانبه، قال المقدم محمد عبدالله العبيدلي، مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء، إن الإدارة قامت بتنفيذ العديد من الدورات ضمن خطة التدريب للربع الثاني من العام الجاري، ومن ضمنها دورة الزراعة الذكية بمشاركة 35 نزيلاً، ودورة الرسم الحر بمشاركة 10 نزلاء، ودورة الرسم على القماش بمشاركة 8 نزيلات، ودورة زراعة الزهور الأساسية بمشاركة 21 نزيلة.