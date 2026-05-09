الأحد 10 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي توعّي بأسبوع المرور الخليجي في العين

جانب من الفعاليات التوعوية (من المصدر)
10 مايو 2026 01:55

أبوظبي (الاتحاد) 

نظّمت إدارة المرور والدوريات الأمنية- منطقة العين، بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، فعاليات توعوية متنوعة في مركز البوادي مول التجاري، احتفالاً بأسبوع المرور الخليجي الموحّد تحت شعار «أعبر بأمان»، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي المروري وترسيخ مفاهيم السلامة على الطرق.
وأكد العقيد جابر سعيدان المنصوري، مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة العين، أن المشاركة تأتي في إطار تعزيز الثقافة المرورية لدى أفراد المجتمع، ونشر الوعي بأهمية الالتزام بقواعد العبور الآمن، بما يدعم الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي «أمن الطرق الذكي»، مشيراً إلى أهمية استخدام الأماكن المخصصة لعبور المشاة، والالتزام بالإشارات المرورية، وتجنُّب العبور العشوائي، حفاظاً على سلامة الجميع.
وأوضح أن الفعاليات تضمنت معرضاً توعوياً بمشاركة عدد من الشركاء الاستراتيجيين والجهات الشرطية، إلى جانب مسابقات وجوائز توعوية مرورية أقيمت خلال الفترة المسائية، بهدف تعزيز تفاعل أفراد المجتمع مع الرسائل التوعوية، ورفع مستوى الثقافة المرورية لديهم، وتعريفهم بالسلوكيات الآمنة أثناء القيادة، وأهمية استخدام حزام الأمان.

تفاعل واسع
شهدت الفعاليات تفاعلاً واسعاً من الجمهور، الذي أشاد بجهود شرطة أبوظبي في نشر الثقافة المرورية بأساليب توعوية مبتكرة وتفاعلية، تسهم في تعزيز السلوكيات الإيجابية والمحافظة على سلامة جميع مستخدمي الطرق.

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد وخليفة بن طحنون يحضران أفراح الشريفي والعامري والمزروعي بالعين
«صحة»: بناء نموذج صحي قائم على الابتكار والوقاية والرعاية
شرطة أبوظبي
أبوظبي
العين
أسبوع المرور الخليجي
آخر الأخبار
دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية جنوب لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قتلى بضربات إسرائيلية وأوامر بإخلاء 9 بلدات جنوب لبنان
10 مايو 2026
مبنى مدمر قرب مخيم لنازحين فلسطينيين في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية على غزة
10 مايو 2026
أرشيفية
الأخبار العالمية
ليبيا تدعو إلى التنسيق معها قبل أي تمديد لولاية «إيريني»
10 مايو 2026
حمدان بن محمد يعزي ذوي الفقيد (الصور من وام)
علوم الدار
حمدان بن محمد وأحمد بن محمد ومنصور بن محمد يقدمون واجب العزاء في وفاة حاضر المهيري
10 مايو 2026
عمار بن حميد في صورة مع العريس وذويه بحضور عبدالعزيز بن حميد وراشد بن حميد (الصور من وام)
علوم الدار
عمار بن حميد وأحمد بن سعيد ومنصور بن محمد يحضرون أفراح الغرير وبن حريز
10 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©