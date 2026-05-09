شرطة أبوظبي توعّي بأسبوع المرور الخليجي في العين

أبوظبي (الاتحاد)



نظّمت إدارة المرور والدوريات الأمنية- منطقة العين، بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، فعاليات توعوية متنوعة في مركز البوادي مول التجاري، احتفالاً بأسبوع المرور الخليجي الموحّد تحت شعار «أعبر بأمان»، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي المروري وترسيخ مفاهيم السلامة على الطرق.

وأكد العقيد جابر سعيدان المنصوري، مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة العين، أن المشاركة تأتي في إطار تعزيز الثقافة المرورية لدى أفراد المجتمع، ونشر الوعي بأهمية الالتزام بقواعد العبور الآمن، بما يدعم الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي «أمن الطرق الذكي»، مشيراً إلى أهمية استخدام الأماكن المخصصة لعبور المشاة، والالتزام بالإشارات المرورية، وتجنُّب العبور العشوائي، حفاظاً على سلامة الجميع.

وأوضح أن الفعاليات تضمنت معرضاً توعوياً بمشاركة عدد من الشركاء الاستراتيجيين والجهات الشرطية، إلى جانب مسابقات وجوائز توعوية مرورية أقيمت خلال الفترة المسائية، بهدف تعزيز تفاعل أفراد المجتمع مع الرسائل التوعوية، ورفع مستوى الثقافة المرورية لديهم، وتعريفهم بالسلوكيات الآمنة أثناء القيادة، وأهمية استخدام حزام الأمان.



تفاعل واسع

شهدت الفعاليات تفاعلاً واسعاً من الجمهور، الذي أشاد بجهود شرطة أبوظبي في نشر الثقافة المرورية بأساليب توعوية مبتكرة وتفاعلية، تسهم في تعزيز السلوكيات الإيجابية والمحافظة على سلامة جميع مستخدمي الطرق.