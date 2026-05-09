جامعة دبي تختتم البرنامج الإرشادي للطلبة للعام الأكاديمي الجاري

دبي (الاتحاد)



اختتم مركز التدريب والتطوير الوظيفي ومكتب علاقات الخريجين في جامعة دبي، البرنامج الإرشادي للطلبة للعام الأكاديمي الجاري، بمشاركة 44 من الطلبة والخريجين منهم 24 من الطلبة و20 من الخريجين.

واستهدف البرنامج تعزيز التواصل بين الخريجين والطلاب الحاليين، حيث قام الخريجون بمشاركة خبراتهم ومعرفتهم المهنية لدعم وتوجيه الطلبة في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية. وأشاد الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، باستفادة الطلاب من البرنامج ومن الأنشطة الجامعية، والاستفادة من وجودهم في الجامعة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وجاهزيتهم لوظائف المستقبل بكفاءة واقتدار.

وأشار إلى أن قوة أي جامعة تكمن في ارتباط خريجيها بها، وأن مساهمة عدد من الخريجين في إرشاد إخوانهم الطلبة والتواصل معهم يسهم في إثراء بيئة التعلم، وتوفير الفرص للأجيال الجديدة. وشدد على أهمية الحرص على التعلم من نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية المتميزين، والاستفادة من البرامج التي تقدمها الجامعة التي تحرص على الجودة والتميز والابتكار والاستدامة.

ورحبت آمنة المرزاق، مديرة مركز التدريب والتطوير الوظيفي وإدارة علاقات الخريجين، بالمشاركين في البرنامج، وأشارت إلى أن البرنامج حقق هدفه بالتعريف بالدور الفاعل الذي يقدمه الإرشاد الطلابي، وكذلك دور الطالب المتدرب ودور الخريج، والمرشد لتحقيق أقصى استفادة. وشددت على أهمية التزام الطلبة بالمشاركة الفاعلة في جلسات الإرشاد.



تميُّز وتأثير

وقال الطالب أحمد محمد يوسف: أنا مستفيد من البرنامج منذ انضمامي إلى جامعة دبي، كانت واحدة من أكثر التجارب إثراءً بالنسبة لي هي برنامج الإرشاد بين الخريجين والطلاب. وقال الطالب أحمد صبيح: البرنامج، مثل تجربة رائعة وقدم لي مرشدي نصائح وإرشادات قيّمة ومفيدة. تعلمت الكثير عن مساري المهني، وشعرت بثقة أكبر بعد كل جلسة. أوصي بهذا البرنامج بكل تأكيد للطلاب الآخرين.

من جانبها، قالت الدكتورة نادية القبنجي، المرشدة في البرنامج: لقد كانت تجربة مثمرة للغاية أن أعمل كمرشدة في البرنامج الذي يوفر منصة قوية لبناء علاقات هادفة ودعم المتدربين لتطوير مهاراتهم الشخصية ومسارهم المهني، مع تعزيز ثقافة تبادل المعرفة والتعاون الفعال، والربط بين الخبرة والطموح. والحال أن هذا البرنامج المنظم بشكل متميز يرسخ أساساً قوياً لإعداد الكفاءات الجاهزة للمستقبل، وتحقيق النجاح على المدى الطويل.