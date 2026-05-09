سيف بن زايد وخليفة بن طحنون يحضران أفراح الشريفي والعامري والمزروعي بالعين

العين (وام)



حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، حفل الاستقبال الذي أقامه صالح محمد نصره العامري، ومكتوم علي الشريفي، ومبارك علي الشريفي، بمناسبة زفاف أنجالهم علي صالح نصره العامري على كريمة محمد سالم طرثوم العامري، وعبدالله مكتوم علي الشريفي على كريمة أحمد بطي المزروعي، وناصر مبارك علي الشريفي على كريمة حمد سهيل الراشدي، وذلك في قاعة الخبيصي في مدينة العين.

وأعرب سموه لدى زيارته عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أُسرية هانئة وسعيدة.





كما حضر معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقامه صالح محمد نصره العامري، ومكتوم علي الشريفي، ومبارك علي الشريفي، بمناسبة زفاف أنجالهم علي صالح نصره العامري على كريمة محمد سالم طرثوم العامري، وعبدالله مكتوم علي الشريفي على كريمة أحمد بطي المزروعي، وناصر مبارك علي الشريفي على كريمة حمد سهيل الراشدي.





وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أُسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأقارب العرسان وجمع من المدعوّين والمهنّئين.