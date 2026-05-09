عمار بن حميد وأحمد بن سعيد ومنصور بن محمد يحضرون أفراح الغرير وبن حريز

دبي (وام)



حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه عامر عبدالله الغرير، في مركز دبي التجاري العالمي، بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة حريز المر بن حريز. وهنأ سموه العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالمودة والسعادة والاستقرار.





كما حضر حفل الاستقبال، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي.





إلى ذلك، حضر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، حفل الاستقبال الذي أقامه أمس في دبي، عامر عبدالله الغرير بمناسبة زفاف نجله أحمد على كريمة حريز المر بن حريز. وهنأ سموهما العريس وذويه، متمنيين له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة. كما حضر حفل الاستقبال، الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس والبادل. وهنأ الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، العريس وذويه، متمنياً له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.