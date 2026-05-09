الأحد 10 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عمار بن حميد وأحمد بن سعيد ومنصور بن محمد يحضرون أفراح الغرير وبن حريز

عمار بن حميد في صورة مع العريس وذويه بحضور عبدالعزيز بن حميد وراشد بن حميد (الصور من وام)
10 مايو 2026 01:57

دبي (وام)

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه عامر عبدالله الغرير، في مركز دبي التجاري العالمي، بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة حريز المر بن حريز. وهنأ سموه العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالمودة والسعادة والاستقرار.

كما حضر حفل الاستقبال، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي. 

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد وأحمد بن محمد ومنصور بن محمد يقدمون واجب العزاء في وفاة حاضر المهيري
محمد بن راشد: «مجموعة الإمارات» تجسّد طموح دبي

إلى ذلك، حضر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، حفل الاستقبال الذي أقامه أمس في دبي، عامر عبدالله الغرير بمناسبة زفاف نجله أحمد على كريمة حريز المر بن حريز.  وهنأ سموهما العريس وذويه، متمنيين له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.  كما حضر حفل الاستقبال، الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس والبادل.  وهنأ الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، العريس وذويه، متمنياً له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

عمار بن حميد النعيمي
أحمد بن سعيد
منصور بن محمد
أفراح الغرير
حريز المر
آخر الأخبار
فاطمة يوسف تلقي بيان الإمارات (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة خط أحمر
اليوم 01:59
مدمرة أميركية خلال تنفيذ حصار بحري على ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«سنتكوم»: الحصار البحري على إيران لا يزال مستمراً
اليوم 01:59
أطفال ينتظرون ملء أوعية بالماء في مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤولة فلسطينية لـ «الاتحاد»: 700 ألف طفل معرّضون للإصابة بالأمراض في غزة
اليوم 01:59
سودانيون ينتظرون الحصول على أدوية مجانية في مستشفى النَّو التعليمي بأم درمان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. مخاوف من سيناريو «الإقصاء والملاحقة»
اليوم 01:59
«الصحة العالمية»: خطر تفشّي فيروس «هانتا» محدود جداً
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: خطر تفشّي فيروس «هانتا» محدود جداً
اليوم 01:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©