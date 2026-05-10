محمد بن راشد يطلق مشروعاً إنسانياً جديداً للقضاء على مرض "العمى النهري"

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مشروعاً إنسانياً جديداً للقضاء على مرض "العمى النهري"، يستهدف 7 ملايين مستفيد على مدى 3 أعوام قادمة وتنفّذه نور دبي.

وأضاف سموه: "تمكين البشر عبر مكافحة الظلام الذي يعيشون فيه من أنبل المهام الإنسانية.. وكل عين نعيد لها النور.. هي عين جديدة ترى جمال هذا العالم، وهي أمل جديد، وحياة جديدة".