مكتوم بن محمد يلتقي مؤسس شركة "كاسوميغاسيكي كابيتال" العالمية

10 مايو 2026 14:17

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مع هيرويوكي أوغاوا، مؤسس شركة كاسوميغاسيكي كابيتال، وهي مجموعة يابانية رائدة في مجال الأصول العقارية، تعمل في قطاعات العقارات والضيافة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتطوير العقاري.
وتم خلال اللقاء استعراض فرص التعاون في ضوء النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات، ومكانتها كمركز عالمي رائد للاستثمار والأعمال، وما توفره دبي، انطلاقاً من رؤيتها المستقبلية ونهجها القائم على الابتكار والانفتاح الاقتصادي، من بيئة استثمارية تنافسية عالمياً ترتكز على بنية تحتية متطورة، وتشريعات مرنة، ومنظومة اقتصادية متكاملة تتيح للشركات الدولية سهولة تأسيس الأعمال وتوسعها إقليمياً وعالمياً.

 

كما استعرض اللقاء المقومات التي تعزز جاذبية دبي كوجهة للاستثمار طويل الأجل، مدعومة بموقعها الاستراتيجي، وشبكة مواصلاتها العالمية، وسياساتها الداعمة، وأطرها التنظيمية المرنة، مما جعلها قاعدة مثالية لاغتنام الفرص الجديدة في الأسواق الإقليمية والدولية.

 

وخلال الاجتماع، أعرب سموه عن التزام دبي بتعزيز الشراكات الدولية التي تُسهم في تحقيق رؤيتها الاقتصادية طويلة الأجل. كما بحث الجانبان آفاق تطوير مشاريع نوعية وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، بما يرسخ مكانة دبي كواحدة من أهم المراكز الاقتصادية والتكنولوجية في العالم، ويدعم مستهدفاتها في تعزيز ريادتها العالمية في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار والتقنيات المتقدمة ومختلف القطاعات.

 

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، ومالك آل مالك، المدير العام لهيئة دبي للتطوير.

 

المصدر: وام
