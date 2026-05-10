الأحد 10 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تنظم فعاليات توعوية في الظفرة ضمن أسبوع المرور الخليجي

شرطة أبوظبي تنظم فعاليات توعوية في الظفرة ضمن أسبوع المرور الخليجي
10 مايو 2026 15:05

نظمت إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة بشرطة أبوظبي ممثلة بفرع التوعية والتثقيف المروري، منصة تفاعلية في الظفرة مول بمدينة زايد، ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار "اعبر بأمان"، بهدف نشر الوعي وتعزيز ثقافة العبور الآمن لدى أفراد المجتمع بمختلف الفئات والأعمار.

 

وأكد العقيد سيف محمد نعيف العامري مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة، حرص شرطة أبوظبي على تنفيذ المبادرات التوعوية الهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية ورفع مستوى الوعي بالسلوكيات الصحيحة لعبور الطرق، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق أعلى مستويات السلامة لجميع مستخدمي الطريق.

 

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي توعّي بأسبوع المرور الخليجي في العين
شرطة أبوظبي و«النقل المتكامل» ينفذان مبادرة توعية ضمن أسبوع المرور الخليجي

وتضمنت المنصة مجموعة من الأنشطة التوعوية والمسابقات المرورية الهادفة إلى ترسيخ مفاهيم العبور الآمن، إلى جانب توزيع هدايا تشجيعية على الجمهور المشارك، بما يعزز التفاعل المجتمعي مع رسالة الحملة وشعارها "أعبر بأمان".

 

ودعت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى الالتزام باستخدام الأماكن المخصصة لعبور المشاة والانتباه أثناء عبور الطرق، مؤكدة أهمية التعاون المجتمعي في تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث.

المصدر: وام
أسبوع المرور الخليجي
شرطة أبوظبي
الظفرة
آخر الأخبار
"التربية" و"التعليم العالي" تعلنان عودة التعليم الحضوري غداً
علوم الدار
"التربية" و"التعليم العالي" تعلنان عودة التعليم الحضوري غداً
اليوم 15:19
الأرشيف والمكتبة الوطنية يواصل استعداداته للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
التعليم والمعرفة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يواصل استعداداته للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
اليوم 16:18
المكتب الإعلامي لحكومة دبي: الدخان الملاحظ في منطقة الجداف ناتج عن حريق في قارب
علوم الدار
المكتب الإعلامي لحكومة دبي: الدخان الملاحظ في منطقة الجداف ناتج عن حريق في قارب
اليوم 16:17
الثقة
الرياضة
الثقة ينتزع صدارة سلة الكراسي المتحركة
اليوم 16:00
الإمارات وهولندا تعززان مجالات التعاون الاستراتيجية
علوم الدار
الإمارات وهولندا تعززان مجالات التعاون الاستراتيجية
اليوم 15:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©