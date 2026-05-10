الأحد 10 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"التربية" و"التعليم العالي" تعلنان عودة التعليم الحضوري غداً

"التربية" و"التعليم العالي" تعلنان عودة التعليم الحضوري غداً
10 مايو 2026 15:19

أعلنت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي استئناف التعليم الحضوري لجميع الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية والخاصة والحضانات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة للمستجدات والتنسيق القائم مع الجهات المعنية، بما يضمن انتظام العملية التعليمية واستمرارية التقييمات الأكاديمية.

  •  

وأكدت الوزارتان التزام المؤسسات التعليمية بتطبيق بروتوكولات وإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة، بما يدعم انسيابية العملية التعليمية، مع الحفاظ على جاهزيتها لتطبيق أنماط التعليم البديلة عند الحاجة ووفق المستجدات والتقييمات المستمرة.

 

أخبار ذات صلة
وزارتا "التربية" و"التعليم العالي": إعلان نظام التعليم المعتمد للفترة المقبلة بعد غد الأحد
«التعليم العالي» تعقد الاجتماع الافتتاحي لمجموعة عمل الطاقة المستدامة والمياه

كما أكدت الوزارتان استمرار التنسيق مع المؤسسات التعليمية لضمان انسيابية العودة الحضورية، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات عبر القنوات الرسمية المعنية.

 

المصدر: وام
التربية والتعليم
التعلم
التعلم عن بعد
التعليم
التعليم العالي
آخر الأخبار
"التربية" و"التعليم العالي" تعلنان عودة التعليم الحضوري غداً
علوم الدار
"التربية" و"التعليم العالي" تعلنان عودة التعليم الحضوري غداً
اليوم 15:19
الأرشيف والمكتبة الوطنية يواصل استعداداته للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
التعليم والمعرفة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يواصل استعداداته للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
اليوم 16:18
المكتب الإعلامي لحكومة دبي: الدخان الملاحظ في منطقة الجداف ناتج عن حريق في قارب
علوم الدار
المكتب الإعلامي لحكومة دبي: الدخان الملاحظ في منطقة الجداف ناتج عن حريق في قارب
اليوم 16:17
الثقة
الرياضة
الثقة ينتزع صدارة سلة الكراسي المتحركة
اليوم 16:00
الإمارات وهولندا تعززان مجالات التعاون الاستراتيجية
علوم الدار
الإمارات وهولندا تعززان مجالات التعاون الاستراتيجية
اليوم 15:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©