المكتب الإعلامي لحكومة دبي: الدخان الملاحظ في منطقة الجداف ناتج عن حريق في قارب

نشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، توضيحاً بشأن الدخان الملاحظ في منطقة الجداف في دبي.

وقال إن الدخان الملاحظ في منطقة الجداف ناتج عن حريق في قارب متوقف في خور دبي. ولم ينتج عن الحريق اي إصابات، وتعود كثافة الدخان إلى مادة الفيبرجلاس المستخدمة في تصنيع القارب.



وتدعو الجهات المعنية الجمهور إلى الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.