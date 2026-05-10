الأحد 10 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"أبوظبي للإسكان" تعزز تكامل خدماتها الرقمية بالربط مع 40 جهة حكومية وخاصة

"أبوظبي للإسكان" تعزز تكامل خدماتها الرقمية بالربط مع 40 جهة حكومية وخاصة
10 مايو 2026 16:45

أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن الربط الإلكتروني لمنصة الإسكان الرقمية مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي متمثلة بسلطة أبوظبي للتسجيل، في إطار توطيد التعاون نحو منظومة خدمات متكاملة ومستدامة، بهدف تعزيز التكامل الرقمي وتبادل البيانات، بما يدعم تقديم خدمات إسكان مستدامة للمواطنين في إمارة أبوظبي.‎

يأتي هذا الربط ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير منظومة رقمية مترابطة تتيح تبادل البيانات بشكل أكثر كفاءة وسرعة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الحضور الشخصي للمتعاملين ورفع جودة الخدمات المقدمة عبر تطبيق "إسكان أبوظبي".

ومع هذا الربط، ارتفع إجمالي عدد الجهات الحكومية والخاصة المرتبطة إلكترونيًا مع أنظمة الهيئة إلى 40 جهة، بما يعزز تجربة المتعامل ويضمن تقديم تجربة رقمية متكاملة وسلسة من خلال التطبيق، وفق أعلى معايير الكفاءة والموثوقية.

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للتسجيل»: 1.8 مليون درهم قيمة السلع والبضائع المقلدة المضبوطة خلال 2025

وأكدت الهيئة أن التوسع في الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية والخاصة يأتي انسجامًا مع توجهات حكومة أبوظبي نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات متكاملة تتمحور حول احتياجات المواطنين، وتسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز رضا المتعاملين.

وتواصل الهيئة العمل على تطوير خدماتها الرقمية وتوسيع نطاق التكامل الإلكتروني مع مختلف الجهات، بما يدعم توفير تجربة خدمية ذكية ومترابطة تواكب تطلعات المواطنين وتدعم مسيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي.

المصدر: وام
هيئة أبوظبي للإسكان
الربط الإلكتروني
منصة الإسكان الرقمية
دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي
آخر الأخبار
شعار مجلس حكماء المسلمين
الأخبار العالمية
"حكماء المسلمين": الولاء للأوطان فريضة شرعية
اليوم 17:35
رئيس وزراء قطر يبحث مع باكستان جهود الوساطة لخفض التصعيد
الأخبار العالمية
رئيس وزراء قطر يبحث مع باكستان جهود الوساطة لخفض التصعيد
اليوم 18:37
شراكة بين لجنة المواهب الرياضية وأكاديمية MST لدعم اكتشاف الناشئين
الرياضة
شراكة بين لجنة المواهب الرياضية وأكاديمية MST لدعم اكتشاف الناشئين
اليوم 17:45
حافلة تنقل بعض ركاب السفينة إلى المطار
الأخبار العالمية
بدء نزول الركاب من السفينة المنكوبة بفيروس هانتا
اليوم 17:26
«القوس والسهم» يعتمد مشاركة 15 لاعباً في الألعاب الخليجية
الرياضة
«القوس والسهم» يعتمد مشاركة 15 لاعباً في الألعاب الخليجية
اليوم 17:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©