"أبوظبي للإسكان" تعزز تكامل خدماتها الرقمية بالربط مع 40 جهة حكومية وخاصة

أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن الربط الإلكتروني لمنصة الإسكان الرقمية مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي متمثلة بسلطة أبوظبي للتسجيل، في إطار توطيد التعاون نحو منظومة خدمات متكاملة ومستدامة، بهدف تعزيز التكامل الرقمي وتبادل البيانات، بما يدعم تقديم خدمات إسكان مستدامة للمواطنين في إمارة أبوظبي.‎

يأتي هذا الربط ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير منظومة رقمية مترابطة تتيح تبادل البيانات بشكل أكثر كفاءة وسرعة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الحضور الشخصي للمتعاملين ورفع جودة الخدمات المقدمة عبر تطبيق "إسكان أبوظبي".

ومع هذا الربط، ارتفع إجمالي عدد الجهات الحكومية والخاصة المرتبطة إلكترونيًا مع أنظمة الهيئة إلى 40 جهة، بما يعزز تجربة المتعامل ويضمن تقديم تجربة رقمية متكاملة وسلسة من خلال التطبيق، وفق أعلى معايير الكفاءة والموثوقية.

وأكدت الهيئة أن التوسع في الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية والخاصة يأتي انسجامًا مع توجهات حكومة أبوظبي نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات متكاملة تتمحور حول احتياجات المواطنين، وتسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز رضا المتعاملين.

وتواصل الهيئة العمل على تطوير خدماتها الرقمية وتوسيع نطاق التكامل الإلكتروني مع مختلف الجهات، بما يدعم توفير تجربة خدمية ذكية ومترابطة تواكب تطلعات المواطنين وتدعم مسيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي.