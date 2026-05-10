علوم الدار

طقس صحو ورياح خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً غداً

أبوظبي
10 مايو 2026 17:07

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية شمالاً مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً صباحاً غرباً يصبح متوسطاً إلى خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 22:10 والمد الثاني 08:08، والجزر الأول عند الساعة 14:16 والجزر الثاني عند الساعة 02:38.

ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:27، والجزر الأول عند الساعة 10:09 والجزر الثاني عند الساعة 00:20.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة                    الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                    38 28 80 30

دبي                         35 26 75 30

الشارقة                     37 25 90 25

عجمان                      37 29 90 25

أم القيوين                    39 23 90 25

رأس الخيمة                 40 19 75 20

الفجيرة                       41 30 80 20

العـين                         39 26 65 15

ليوا                            40 24 50 10

الرويس                       36 26 70 20

السلع                          40 25 75 15

دلـمـا                           37 26 70 30

طنب الكبرى / الصغرى   36 26 90 60

أبو موسى                     36 26 90 60.

المصدر: وام
