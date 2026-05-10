الأحد 10 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
البحرين تُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة على الإمارات

10 مايو 2026 22:47

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة وغير المبررة التي تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك إطلاق طائرتين مسيّرتين، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وخرقًا لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، ولإعلان وقف إطلاق النار في المنطقة.

وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتأييدها التام فيما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، انطلاقًا من الروابط الأخوية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، مجددةً الدعوة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بما يحفظ أمن دول المنطقة واستقرارها، ويسهم في حماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية، وترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

المصدر: وام
