دورة لـ «التحقيقات الجنائية لمكافحة الاتجار بالبشر» بشرطة دبي

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلةً في مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، دورة «التحقيقات الجنائية الحديثة لمكافحة الاتجار بالبشر»، للضباط وضباط الصف، والأفراد العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من الدوائر الحكومية المُختصة.

وافتتح الدورة نيابةً عن العقيد سعيد الهلي، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، العقيد سعيد السبوسي، حيث رحّب بالمشاركين، مؤكداً أن الدورة التي تمتد على مدار يومين، تهدف إلى تعزيز الوعي بجريمة الاتجار بالبشر العابرة للحدود الدولية، والتحقيقات التي ترتبط بها.

وقدّم الدورة الدكتور عبدالكريم محمد علي البلوشي، حيث تطرّق إلى مجموعة من المحاور الهامة التي تُعنى بعمل المحققين في هذا النوع من الجرائم، واستعرض تاريخ هذه الجريمة التي تُعد من أشد الجرائم انتهاكاً لحقوق الإنسان، وتستغل الضحايا لأغراض الاستغلال، العمل القسري، التسول، تجارة الأعضاء، وغيرها من الأشكال الوحشية.