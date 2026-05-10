«وكيل الذكاء الاصطناعي» يعزّز الجاهزية في شرطة أبوظبي

نظّمت إدارة الاستراتيجية والمستقبل بقطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي في شرطة أبوظبي، وبالتنسيق مع مجلس شرطة أبوظبي للذكاء الاصطناعي، ورشة عمل بعنوان «وكيل الذكاء الاصطناعي للجاهزية للمستقبل»؛ وذلك ضمن أنشطة مبادرة جاهزية الذكاء الاصطناعي لعام 2026، الهادفة إلى تعزيز تبنّي وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الشرطية.

وهدفت الورشة إلى تمكين الفرق التخصصية من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة عملية، من خلال نموذج عمل يمتد لمدة 90 يوماً، يركّز على استشراف التحديات المستقبلية، وتحليلها ضمن بيئة عمل شرطة أبوظبي، والعمل على تطوير حلول مبتكرة قابلة للتحول إلى مشاريع داعمة للجاهزية للمستقبل.

وأكد العقيد عبيد عبدالله الرميثي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار توجهات شرطة أبوظبي الرامية إلى توظيف نماذج الذكاء الاصطناعي في العمليات الشرطية الاستراتيجية، بما يسهم في دعم منظومة العمل الشرطي الذكي.