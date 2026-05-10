الإثنين 11 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«وكيل الذكاء الاصطناعي» يعزّز الجاهزية في شرطة أبوظبي

مشاركون في الورشة (من المصدر)
11 مايو 2026 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت إدارة الاستراتيجية والمستقبل بقطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي في شرطة أبوظبي، وبالتنسيق مع مجلس شرطة أبوظبي للذكاء الاصطناعي، ورشة عمل بعنوان «وكيل الذكاء الاصطناعي للجاهزية للمستقبل»؛ وذلك ضمن أنشطة مبادرة جاهزية الذكاء الاصطناعي لعام 2026، الهادفة إلى تعزيز تبنّي وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الشرطية.
وهدفت الورشة إلى تمكين الفرق التخصصية من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة عملية، من خلال نموذج عمل يمتد لمدة 90 يوماً، يركّز على استشراف التحديات المستقبلية، وتحليلها ضمن بيئة عمل شرطة أبوظبي، والعمل على تطوير حلول مبتكرة قابلة للتحول إلى مشاريع داعمة للجاهزية للمستقبل.
وأكد العقيد عبيد عبدالله الرميثي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار توجهات شرطة أبوظبي الرامية إلى توظيف نماذج الذكاء الاصطناعي في العمليات الشرطية الاستراتيجية، بما يسهم في دعم منظومة العمل الشرطي الذكي.

أخبار ذات صلة
أبوظبي ترسِّخ ريادتها العالمية في التنمية الحضرية المستدامة بإنجازات نوعية
أنظمة ذكية للرقابة المرئية على المنشآت الغذائية في أبوظبي
الذكاء الاصطناعي
شرطة أبوظبي
أبوظبي
العمل الشرطي
آخر الأخبار
شعار مجلس حكماء المسلمين
الأخبار العالمية
"حكماء المسلمين": الولاء للأوطان فريضة شرعية
اليوم 17:35
سان جيرمان «قمر 14» في الدوري الفرنسي
الرياضة
سان جيرمان «قمر 14» في الدوري الفرنسي
11 مايو 2026
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: هزيمة إيران عسكرياً لا تعني انتهاء المواجهة
11 مايو 2026
قافلة مساعدات إماراتية تستعد لدخول قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تكثف جهودها الإغاثية في غزة
11 مايو 2026
نازحون سودانيون في مخيم للنازحين ببلدة الضبعة شمال البلاد (أرشيفية)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «الصليب الأحمر» لـ «الاتحاد»: الحرب الأهلية أفرزت واقعاً إنسانياً شديد القسوة بالسودان
11 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©