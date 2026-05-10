رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا تسلمها عبدالله بن زايد

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لدى استقباله معالي الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وجرى، خلال اللقاء، بحث المستجدات الإقليمية الراهنة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأدان سموه ومعالي الدكتور محمد سالم ولد مرزوك الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على دولة الإمارات، التي تمثل انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً لأمن الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأكد الجانبان حق دولة الإمارات الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقاً للقانون الدولي.

كما استعرض سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي الدكتور محمد سالم ولد مرزوك سبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار المستدام والسلام والأمن في المنطقة.

وبحث الجانبان العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسبل تطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، على عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، وحرص البلدين على مواصلة تعزيز مسارات التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات، بما يدعم تطلعاتهما التنموية ويحقق الخير والازدهار لشعبيهما.

حضر اللقاء معالي خليفة بن شاهين المرر، وزير دولة، وسعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، نائب وزير دولة.