تزويد مركبات الإطفاء والإسعاف في أبوظبي بكاميرات ذكية

أبوظبي (الاتحاد)



زوّدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني مركبات الإطفاء والإسعاف والإنقاذ بكاميرات ذكية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة الاستجابة للطوارئ، وتعزيز كفاءة الوصول إلى مواقع الحوادث، ورفع مستوى السلامة المرورية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تقليص زمن الاستجابة، من خلال رصد الكثافات المرورية والتحديات الميدانية، واقتراح مسارات بديلة لمركبات الطوارئ، بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الوصول إلى مواقع البلاغات والتعامل معها بكفاءة عالية، إلى جانب رفع وعي السائقين بأهمية إفساح الطريق لمركبات الطوارئ.

ويرتبط نظام الكاميرات الذكية في مركبات الإطفاء والإسعاف والإنقاذ بالأنظمة المتقدمة في غرفة العمليات، ما يتيح متابعة حركة المركبات ميدانياً، ودعم اتخاذ القرار السريع، وفتح مسارات طارئة عند الحاجة، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة على الطرق، ورفع جاهزية منظومة الطوارئ في إمارة أبوظبي.

وأكدت «الهيئة» أن الكاميرات الذكية المثبّتة على مركبات الطوارئ تعمل على رصد وتوثيق التجاوزات التي تعيق حركتها، من خلال تسجيلات مرئية مرتبطة بشكل مباشر بغرفة العمليات، بما يسهم في دعم خطط التحرك الميداني، وتعزيز كفاءة الاستجابة للمهام الإنسانية، وضمان سلامة مستخدمي الطريق.

وأوضحت «الهيئة» أن عدم إفساح الطريق لمركبات الطوارئ يُعد مخالفة مرورية جسيمة، يتم رصدها عبر الكاميرات المثبتة على مركبات الطوارئ، وتترتب عليها غرامة مالية قدرها 3000 درهم، وحجز المركبة لمدة 30 يوماً، وتسجيل 6 نقاط مرورية، مؤكدة في الوقت ذاته على إمكانية إفساح الطريق دون قطع الإشارة الضوئية بالكامل في حال كانت الإشارة حمراء، بما يحقق الالتزام المروري، ويحفظ سلامة الجميع.



حملة «لا تتردد.. افسح الطريق فوراً»

وتأتي هذه المبادرة ضمن حملة «لا تتردد.. افسح الطريق فوراً»، التي تُنفذ بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الصحة - أبوظبي، ومركز النقل المتكامل، وتهدف إلى ترسيخ ثقافة الاستجابة الفورية لدى السائقين، وتعزيز مفهوم القيادة المسؤولة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية إفساح الطريق لمركبات الطوارئ، باعتبار أن كل ثانية تُحدث فرقاً في إنقاذ الأرواح.