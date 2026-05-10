الإثنين 11 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
تركيب 961 عمود إنارة في مدينة الشارقة

خلال تركيب كشافات الإضاءة (من المصدر)
11 مايو 2026 01:06

الشارقة (الاتحاد) 

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، خلال الربع الأول من عام 2026، تركيب وتشغيل عدد 961 عمود إنارة في مختلف مناطق مدينة الشارقة، وتمديد شبكة إنارة الطرق بطول إجمالي بلغ 51.6 كيلومتر، وتنفيذ 32.565 عملية صيانة لأصول إنارة الطرق، وأكثر من 8.601 إجراء من إجراءات الصيانة والدعم الفني في محطات توزيع الكهرباء الخاصة بشبكة الجهد المنخفض 11 ك.ف، بالإضافة إلى 167 قاعدة للوحات التوزيع.

وأوضح المهندس أحمد سالم الباس، نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء، أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تواصل جهودها في تصميم وتنفيذ شبكات إنارة الطرق في المناطق كافة وفق معايير ومواصفات ذات جودة وكفاءة عالية، حيث يتم تصميم شبكة الإنارة بما يتناسب مع الطرق الفرعية والرئيسية والطرق السريعة، سواء من حيث المسافات بين الأعمدة أو ارتفاعها، أو تحديد عدد الكشافات التي سيتم تثبيتها على الأعمدة، مشيراً إلى أن فرق العمل بإدارة توزيع الكهرباء تعمل على تصميم واعتماد وتنفيذ شبكات الإنارة بعد دراسة المشروع وتدقيقه، بما يتناسب مع مقاسات الطريق للتوزيع الأمثل للأعمدة والكشافات.

المشروعات
أضاف الباس أن الهيئة مستمرة في توفير أفضل الخدمات للمشاريع في المناطق كافة، مؤكداً أن مشاريع الإنارة والصيانة لشبكة الجهد المنخفض تُعد من المشروعات الحيوية والضرورية التي تُزين الشوارع، وتُحقق الأمن والسلامة للسكان، وسائقي المركبات على الطرق.

الشارقة
إنارة الطرق
الإنارة
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
