تكامل مؤسسي بين «كهرباء دبي» و«محمد بن راشد للمعرفة»

دبي (وام)



بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مع جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، سبل تطوير التعاون المشترك والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بهدف دعم مسيرة التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً لاقتصاد المعرفة، وذلك بحضور المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية هذا التكامل المؤسسي في دعم التوجهات الوطنية لترسيخ الابتكار والاستدامة، حيث أشاد معالي الطاير بالشراكة الاستراتيجية بين الجهتين، وبدور «قمة المعرفة» كمنصة عالمية محورية لتبادل الرؤى، فيما ثمَّن بن حويرب التعاون مع الهيئة كنموذج متقدم يسهم في تسريع تبني التقنيات المستقبلية، وبناء القدرات البشرية المؤهلة.

ويشمل التعاون المشترك بين المؤسستين تنظيم ورش عمل متخصصة لموظفي الهيئة حول أدوات استشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي.