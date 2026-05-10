بالتعاون مع «بسمة الإمارات».. احتفاء بـ «اليوم العالمي للثلاسيميا»

أبوظبي (الاتحاد)



نظّمت جمعية الإمارات للثلاسيميا، فعالية في إمارة رأس الخيمة، احتفاءً بـ«اليوم العالمي للثلاسيميا»، حملت رسائل الأمل والتضامن، وأكّدت أهمية التكاتف المجتمعي لدعم المرضى وأسرهم، وذلك في مركز رأس الخيمة للاحتفالات.

وأقيمت الفعالية بتوجيهات من الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيسة مجلس إدارة الجمعية، بالتعاون مع جمعية «بسمة الإمارات للأمراض المزمنة والإنسانية»، وحضرها مرضى الثلاسيميا من مدن مختلفة برفقة أسرهم.

وعبّرت الشيخة شيخة، بهذه المناسبة، عن التزام دولة الإمارات الثابت برعاية مرضى الثلاسيميا، مؤكدة أن العمل الإنساني في الدولة ليس مجرد مبادرات موسمية، بل نهج راسخ يعكس رؤية القيادة في بناء مجتمع متماسك، لا يترك أحداً خلفه، ويضع الإنسان في قلب أولوياته.

وقالت: «إن اليوم العالمي للثلاسيميا ليس مجرد مناسبة توعوية، بل هو رسالة إنسانية مُتجدّدة، وأن دعم مرضى الثلاسيميا وأُسرهم واجب وطني وإنساني، خاصة في ظلّ (عام الأسرة) الذي يُعزّز قيم التماسك والتكافل».