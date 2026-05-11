عودة مليون طالب للتعليم الحضوري.. رسالة ثقة وقدرة على التكيّف

دينا جوني (أبوظبي)

استأنف أكثر من مليون طالب وطالبة في مدارس الدولة الحكومية والخاصة، التعليم الحضوري اليوم، إلى جانب طلبة الجامعات، في خطوة تحمل رسالة ثقة وطمأنينة، وتؤكد جاهزية المنظومة التعليمية وقدرتها على مواصلة التعليم والحياة الطبيعية بكفاءة في مختلف الظروف.

ويأتي ذلك في إطار ما ترسّخ لدى أبناء الإمارات من قيم الصمود والمرونة والتأقلم الإيجابي مع المتغيرات، بما يدعم استمرار مسيرتهم التعليمية والمستقبلية بثقة واستقرار.

وتشكّل استمرارية العملية التعليمية بصورة مستقرة ومتوازنة ركيزة أساسية لدعم الطلبة، في ظل منظومة تعليمية مرنة، تتيح الانتقال السلس بين التعليم الحضوري وعن بُعد وفق الحاجة، دون انقطاع في العملية التعليمية.

وتسهم العودة إلى التعليم الحضوري في تعزيز التفاعل الأكاديمي والانضباط التعليمي، بما ينعكس إيجاباً على جودة التحصيل الدراسي، ويسهم في الحد من الفاقد التعليمي في مختلف المراحل الدراسية.

وتستمر المؤسسات التعليمية في التزامها بتطبيق بروتوكولات وإجراءات أمن وسلامة معتمدة، مع جاهزية مستمرة للتعامل مع مختلف المستجدات، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة.

وتعكس هذه الإجراءات قدرة الدولة على الموازنة بين السلامة واستمرارية الحياة بصورة مدروسة ومسؤولة، في وقت أثبتت فيه الإمارات كفاءتها في إدارة الظروف الاستثنائية، مع الحفاظ على استقرار المجتمع واستمرارية مختلف القطاعات.

كما يعكس الحفاظ على انتظام التعليم والعمل والحياة اليومية قوة المجتمع وثقته بنفسه، وقدرته على التكيف مع المتغيرات، في ظلّ منظومة مؤسسية متكاملة تدعم الاستقرار والتنمية.

ويجسّد المشهد التعليمي اليوم جاهزية مؤسسات الدولة، والثقة بقيادتها وقدرتها على إدارة مختلف الظروف بكفاءة ومسؤولية، في بيئة تنعم بالأمن والاستقرار. وتؤكد عودة التعليم الحضوري أن استئناف الدراسة لا يقتصر على انتظام العملية التعليمية، بل يعكس استقرار الدولة، وجاهزية مؤسساتها، وقوة مجتمعها وتماسكه.