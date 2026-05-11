الإثنين 11 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
سعود بن صقر يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة

11 مايو 2026 17:22

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، مرسوماً أميرياً رقم (7) لسنة 2026، يقضي بتعيين الدكتور محمد يوسف محمد المدفعي الحمادي، مديراً عاماً لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة. 
كما يُلغى كل مرسوم أو قرار يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به اعتباراً من 11 مايو 2026، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
يتمتع الدكتور محمد يوسف محمد المدفعي الحمادي بمسيرة مهنية حافلة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجال السياسات الاستراتيجية والاستدامة والحوكمة البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد شغل مناصب قيادية في جهات حكومية وأسهم في تطوير السياسات والاستراتيجيات البيئية وإطلاق مبادرات نوعية في الاقتصاد الدائري وإدارة المياه وجودة الهواء وتعزيز الشراكات الدولية.
ويحمل درجة الدكتوراه في الإدارة البيئية، وماجستير في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، وقد نال عدداً من الجوائز المرموقة تقديراً لإسهاماته في دعم مسيرة التنمية المستدامة والتميز المؤسسي.

المصدر: وام
