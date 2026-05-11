الإثنين 11 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غدا

أبوظبي
11 مايو 2026 17:51

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية شمالاً مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وحركتها شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:08 والمد الثاني 22:35، والجزر الأول عند الساعة 15:16 والجزر الثاني عند الساعة 04:22.

في بحر عمان، الموج خفيف أيضا. يحدث المد الأول عند الساعة 18:02 والمد الثاني 07:07، والجزر الثاني عند الساعة 00:56.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                  الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي                     37 27 85 30

دبي                           37 25 85 30

الشارقة                       37 24 85 30

عجمان                        36 29 85 25

أم القيوين                     36 23 85 30

رأس الخيمة                  38 26 75 20

الفجيرة                        36 29 60 20

العـين                          40 27 60 15

ليوا                             41 24 75 15

الرويس                        37 26 70 25

السلع                           39 25 70 15

دلـمـا                           38 27 65 15

طنب الكبرى / الصغرى   37 28 85 55

أبو موسى                     37 28 85 55.

المصدر: وام
