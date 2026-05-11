حاكم الشارقة يعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مشروع إنشاء جسر مكوّن من 3 حارات يربط طريق مليحة بالطريق المؤدي إلى شارع الشيخ محمد بن زايد عند تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد مع طريق مليحة، وذلك بتكلفة تبلغ 140 مليون درهم.

ومن المقرر بدء تنفيذ المشروع فوراً، على أن يُنجز خلال عام واحد، ويأتي المشروع بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية في جميع الاتجاهات وتقليص زمن الرحلة بنحو 9 دقائق.

يأتي إنشاء الجسر ضمن المشروعات المتنوعة في دعم البنية التحتية بالإمارة وتعزيز شبكة الطرق وانسيابية الحركة المرورية وبما يواكب النمو والتقدم الذي تشهده الإمارة في كافة المجالات.