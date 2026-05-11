الإثنين 11 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تُدين بشدة الاعتداء الإرهابي على سفينة شحن كورية في مضيق هرمز

شعار وزارة الخارجية
11 مايو 2026 18:32

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي باستخدام طائرة مسيّرة، الذي استهدف سفينة شحن تابعة لشركة كورية جنوبية في مضيق هرمز، وتسبب في اندلاع حريق دون وقوع أي إصابات.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، على أن هذا الاعتداء يمثل تهديداً جسيماً لسلامة الملاحة العالمية، وتصعيداً خطيراً يستهدف تقويض استقرار الممرات المائية الحيوية.

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة تحذّر من أزمة إنسانية عالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز
بيان مشترك بمناسبة زيارة مستشار جمهورية النمسا إلى الإمارات العربية المتحدة

وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية كوريا الشقيقة، ودعمها الكامل لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها.

كما أكدت وزارة الخارجية أن هذا الاعتداء يُشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يُعد عملاً من أعمال القرصنة، ويشكّل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها وأمن الطاقة العالمي.

المصدر: وام
الإمارات
سفينة شحن
جمهورية كوريا
كوريا الجنوبية
اعتداء إرهابي
مضيق هرمز
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم
اليوم 18:11
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة الاعتداء الإرهابي على سفينة شحن كورية في مضيق هرمز
اليوم 18:32
«فيفا» يتصدى لظاهرة «المصارعة» والاشتباك بالأيدي في الركنيات
الرياضة
«فيفا» يتصدى لظاهرة «المصارعة» والاشتباك بالأيدي في الركنيات
اليوم 18:30
خورخي موريرا دا سيلفا، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذّر من أزمة إنسانية عالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز
اليوم 18:26
ختام كأس الإمارات العالمي للخيول العربية في المغرب
الرياضة
ختام كأس الإمارات العالمي للخيول العربية في المغرب
اليوم 18:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©