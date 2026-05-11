الإثنين 11 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

رئيس الدولة والرئيس الأوكراني يبحثان علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

11 مايو 2026 20:15

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة فلوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، اليوم خلال اتصال هاتفي، مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها، بما يدعم مصالحهما المشتركة، ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.
كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، بجانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.
وجدد فخامة الرئيس الأوكراني إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات، بما تمثله من انتهاكٍ لسيادة الدولة والقانون الدولي، وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
كما أعرب فخامته عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لجهود الوساطة المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية بشأن عمليات تبادل الأسرى وما تسفر عنه من نجاحات، وأهمية هذه المساعي الإنسانية.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
فولوديمير زيلينسكي
اتصال هاتفي
التطورات الإقليمية
