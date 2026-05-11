دعوة السائقين إلى إعطاء أولوية العبور للمشاة في دبي

دبي (الاتحاد)



دعت القيادة العامة لشرطة دبي السائقين إلى ضرورة خفض السرعات والالتزام بإعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم، ولا يُشترط وجود خطوط عبور للمشاة، ومنحهم دائماً الأولوية في العبور، بما يعزّز سلامتهم، مشيرةً إلى أن قيمة مخالفة السائقين غير الملتزمين وفق البند (69) عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة للعبور، الغرامة 500 درهم وست نقاط مرورية.





وأكد العميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن أمن وسلامة المشاة من الأولويات الاستراتيجية لشرطة دبي، وحثّت السائقين على الانتباه لحركة سير وعبور المشاة على الطرق المختلفة، والالتزام بخفض السرعات بالقرب من الأماكن المخصصة لعبورهم وفي المناطق الصناعية وعلى الطرق الداخلية بالأحياء السكنية ومنحهم الأفضلية في العبور. جاء ذلك عقب إصابة فتاة بإصابات بليغة في حادث اصطدام وقع بين دراجة هوائية ومركبة في أحد الشوارع الداخلية بمنطقة اليلايس الأولى «مجمع ميرا»، نتيجة عدم التزام سائق المركبة بإعطاء الأولوية لعبور المشاة، ما أدى إلى وقوع التصادم وإصابة الفتاة، التي جرى نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقّي العلاج اللازم.



أشار العميد جمعة بن سويدان إلى انتقال خبراء قسم المعاينة من إدارة حوادث السير إلى موقع الحادث للمعاينة وجمع الأدلة الدقيقة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، فيما قامت الدوريات المرورية بتنظيم حركة السير والمرور، وتأمين مكان الحادث، وتسهيل مهمة وصول سيارات الإنقاذ للقيام بمهامها، واتخاذ الإجراءات اللازمة. وشدّد العميد جمعة سويدان على أهمية التزام السائقين بأقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة، خصوصاً في المناطق السكنية ومناطق عبور المشاة، مع ضرورة تخفيف السرعة والانتباه للطريق، وعدم الانشغال بغير القيادة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.