الثلاثاء 12 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
تعاون بين «الأمن السيبراني» و«بالو ألتو نتوركس»

12 مايو 2026 01:39

أبوظبي (وام) 

أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وشركة «بالو ألتو نتوركس»، أمس، تعاونهما لتطوير منظومة أمن سيبراني رائدة عالمياً تتمتع بالمرونة، وترتكز على البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يعزّز جاهزية دولة الإمارات في مشهد الأمن السيبراني العالمي. 
وقّع الجانبان في أبوظبي مذكرة تفاهم استراتيجية، تهدف إلى دعم تطوير قدرات سيبرانية فورية وطويلة المدى، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، واتباع نهج استشرافي يسهم في تعزيز مرونة البنية التحتية الرقمية وترسيخ الأمن السيبراني عبر مختلف القطاعات.
وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن هذه الشراكة تعكس الجهود المتواصلة لدولة الإمارات في تعزيز قدراتها الوطنية بمجال الأمن السيبراني، وبناء منظومة رقمية مرنة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن المبادرات المشتركة تسهم في تعزيز الجاهزية الوطنية، وتحفيز الابتكار، ودعم تطوير كوادر وطنية مؤهّلة في مجال الأمن السيبراني، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية.

