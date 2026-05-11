«شرطة دبي» تُنظم خلوة «مستقبل العمل الأمني في مناطق الأرياف والبراري»

دبي (الاتحاد)



نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي خلوةً استشرافيةً بعنوان «مستقبل العمل الأمني في مناطق الأرياف والبراري»، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد الدكتور حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل، والعميد سعيد هلال محمد الخييلي، مدير مركز شرطة الفقع، والعميد الدكتور مبارك سعيد بنواس الكتبي، مدير مركز شرطة لهباب، وعدد من الضباط والمسؤولين في مراكز الشرطة؛ وذلك بهدف تسليط الضوء على استشراف مستقبل الأرياف وأبرز تحديات رجال الأمن، ومدى أهمية الاستثمار الأمثل للتكنولوجيا في تعزيز الأمن والأمان وحماية المجتمع.

وقال العميد سعيد هلال محمد الخييلي، في كلمته الافتتاحية، إن رؤية القيادة، جعلت من فكر الابتكار واستشراف المستقبل نهجاً تمضي به دبي بخُطى سريعة وواثقة نحو ارتقاء أعلى مراتب التميز في مختلف المجالات، لتصبح بكل قطاعاتها نموذجاً عالمياً مُلهماً في توظيف الفكر المُبدع لتقديم خدمات نوعية للمجتمع.

ومن جانبه، أكد العميد حمدان الغسيه، حرص مركز استشراف المستقبل، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمراكز الشرطة، ممثلة في مركزي لهباب والفقع، على عقد لقاءات استشرافية دورية؛ بهدف الخروج بأفكار جديدة ومُبتكرة والاستفادة من المُمكنات كافة لدعم وتطوير منظومة العمل الشرطي.



فكر استشرافي

أكد العميد مبارك بو نواس الكتبي، أن الخلوة تعتبر ترجمةً حقيقية لتوجهات القيادة العامة لشرطة دبي، في نشر ثقافة الفكر الاستشرافي لتوليد أفكار ابداعية لتطوير العمل الأمني، كما أنها تُعد مساحة مهمة لسماع الآراء والأفكار والاقتراحات ووجهات النظر، وتبادل النقاشات البناءة التي من شأنها أن تدفع بمنظومة استشراف المستقبل في شرطة دبي، داعياً المشاركين في الجلسة إلى بذل الجهود اللازمة لتعزيز التواصل فيما بينهم.