قمة «آيسنار 2026» تناقش تطوير  حلول مبتكرة تدعم الجاهزية

أبوظبي (وام)



تنظم وزارة الداخلية وأكاديمية ربدان بالتعاون مع مجموعة أدنيك النسخة الأولى من قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام 2026، المصاحبة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2026»، خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو 2026 في مركز أدنيك أبوظبي.

وتمثل القمة منصة دولية جديدة أُطلقت استجابة للتحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الأمني العالمي، والحاجة المتزايدة إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء منظومات أمنية أكثر مرونة واستدامة. وتهدف القمة إلى جمع نخبة من صُنّاع القرار وقادة الأمن والخبراء في العالم لمناقشة مستقبل الأمن واستشراف التحديات الناشئة، وتطوير حلول مبتكرة تدعم الجاهزية المؤسسية والاستدامة الأمنية.

وتتضمن برنامجاً متكاملاً يشمل كلمات رئيسة لمسؤولين وخبراء دوليين، وجلسات نقاشية استراتيجية، وطاولات مستديرة مغلقة، وأوراقاً بحثية، وورش عمل تطبيقية، ما يوفر منصة شاملة للحوار وتبادل المعرفة.

ويتوقع أن تشهد القمة مشاركة واسعة من مسؤولين حكوميين وقيادات أمنية وخبراء وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات أكاديمية من مختلف دول العالم.

وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لمعرض «آيسنار»: «تجسد قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام رؤية دولة الإمارات في تعزيز التعاون الدولي وتبني نهج استباقي لمواجهة التحديات الأمنية المتغيرة، وتوفر منصة مهمة تجمع القيادات والخبراء من مختلف أنحاء العالم لتبادل المعرفة وتعزيز التكامل وتطوير منظومات أمنية أكثر جاهزية واستدامة». وأشار أن قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام تعكس التزام وزارة الداخلية بتعزيز الشراكات الدولية والاستثمار في المعرفة والابتكار.



أكّد جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، أن إطلاق قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام خطوة استراتيجية نحو توفير منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات في مجالات الأمن والجاهزية.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «يواصل معرض (آيسنار) ترسيخ مكانته بوصفه المنصة الأكثر موثوقية في المنطقة لرسم ملامح مستقبل الأمن، ويتوقع أن تسهم القمة في استكمال دور معرض (آيسنار 2026) بتوفير منصة تجمع القيادات الأمنية من مختلف أنحاء العالم».