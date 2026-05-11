جامعة خليفة تبحث فرص تعزيز البحوث الحاسوبية

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، عن قيامها ببحث فرص التعاون مع مؤسسة «سايمونز» في نيويورك في مجال البحوث الحاسوبية المتقدمة، بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي والطاقة والصحة وتكنولوجيات الكم وعلوم الفضاء، دعماً لجهود دولة الإمارات في تعزيز قدراتها البحثية.





يسهم هذا التعاون مع معهد «فلاتيرون» التابع لمؤسسة «سايمونز»، والذي يُعَد واحداً من المراكز الرائدة على مستوى العالم في مجال العلوم العلوم الحاسوبية، في توسيع فرص مشاركة أعضاء الهيئة الأكاديمية والباحثين في دولة الإمارات في البرامج البحثية الدولية الكبرى. وتشمل تلك الفرص تقديم مقترحات بحثية مشتركة بالتعاون مع علماء من الولايات المتحدة ضمن برامج التمويل التنافسية التي توفرها مؤسسة «سايمونز».

وضم الوفد الذي ترأسه البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة، كلاً من الدكتور راي أو. جونسون، مستشار أول لرئيس الجامعة، والبروفيسور صموئيل ماو، مدير أول لمعهد الاستدامة وإدارة الموارد والرئيس المشارك لشبكة المناخ الجامعية في الدولة. والتقى الوفد بالدكتور ديفيد سبيرجل، رئيس مؤسسة «سايمونز» والدكتور إيميل ستيرنبيرغ، نائب الرئيس في الشراكات العلمية الخارجية وعالم بحثي أول في معهد «فلاتيرون».

وقال البروفيسور إبراهيم الحجري: «تواصل جامعة خليفة حرصها على دعم انتقال دولة الإمارات إلى اقتصاد قائم على المعرفة من خلال تعزيز البحوث عالية الأثر والمدعومة بالحوسبة المتقدمة. وتعكس نقاشاتنا مع مؤسسة «سايمونز» ومعهد فلاتيرون رؤية مشتركة لمواجهة التحديات العلمية الصعبة، إلى جانب توفير الفرص المهمة للباحثين في دولة الإمارات للمشاركة في تعاونات بحثية على المستوى العالمي».

وقال الدكتور ديفيد سبيرجل: «تشرفت مؤسسة سايمونز باستضافة البروفيسور إبراهيم الحجري خلال زيارته إلى مدينة نيويورك، حيث جرت مناقشات عديدة حول الرؤى المشتركة في مستقبل العلوم».