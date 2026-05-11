إعادة استخدام جريد النخيل بجناح الإمارات بإكسبو 2025 في بناء مركز مجتمعي باليابان

طوكيو (وام)

أعلن جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو 2025 أوساكا- كانساي عن مبادرة جديدة لإعادة استخدام جريد النخيل الذي تم استخدامه في تشكيل هوية الجناح الداخلية، لصالح بناء مركز مجتمعي لخدمة سكان مدينة «واجيما» في شبه جزيرة نوتو اليابانية، وذلك في إطار دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في أعقاب الزلزال الذي تعرضت لها المدينة عام 2024.

وجرى بعناية استخلاص جريد النخيل المستخدم في الجناح ومعالجته لتحويله إلى ألواح خشبية مضغوطة، لاستخدامها في بناء جدران المركز المجتمعي، وسيتم استخدام الكميات المتبقية من بلاط أرضيات الجناح المصنوعة من مادة «دايت كريت»، وهي مادة مبتكرة طُوّرت في دولة الإمارات من نوى التمر المسحوق وجريد النخيل المُعاد توظيفه، في تنفيذ أعمال تبليط المشروع.

وشكّل جريد النخيل عنصراً محورياً في التصميم المعماري لجناح دولة الإمارات في إكسبو 2025، بما في ذلك أعمدة الجناح الـ90، وذلك في رؤية مبتكرة لإعادة توظيف المواد الإماراتية التقليدية، ارتكزت على دمج المواد المستخلصة من شجر النخيل في مفاهيم التصميم والهندسة الحديثة، حيث يمثل إعادة استخدامها في بناء المركز المجتمعي في مدينة «واجيما» ترجمةً عملية لهذا النهج.

وتُشكل المبادرة فصلاً جديداً في مسيرة إرث جناح دولة الإمارات، وما يتركه من أثر ضمن مبادرات مجتمعية تتجاوز الإطار الزمني لمعرض «إكسبو 2025 أوساكا».

ففي وقتٍ سابق من هذا العام، أهدى جناح دولة الإمارات مظلّته الخشبية، التي شكّلت سابقاً نقطة استقبال رئيسية لملايين الزوّار، إلى محافظة توتوري، وأُعيد تركيبها في أحد متنزهات المدينة لتواصل اليوم دورها كفضاء مجتمعي نابض بالحياة، يجمع تحت ظلاله الزوّار والعائلات، وذلك تجسيداً لعمق العلاقات الثنائية وروح التعاون بين دولة الإمارات واليابان.

وبهذه المناسبة، قال شهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان المفوّض العام لجناح الدولة في «إكسبو 2025 أوساكا»: «تمثل هذه المبادرة امتداداً طبيعياً لمسيرة إرث جناح دولة الإمارات، في صيغة تجمع بين الغاية والتطبيق العملي على أرض الواقع، وتعكس نهجاً متكاملاً لا يختزل التصميم والابتكار المادي في إطار زمني مقيد بمدة الإكسبو، بل يرسخها قيمة مستمرة تتجدد في سياقات مختلفة.. وفي هذا الإطار، يُسعدنا أن نرى مواد جناح دولة الإمارات تلبس ثوباً جديداً لدعم الجهود المجتمعية في مدينة واجيما».

وأضاف: «تعكس هذه المبادرة عمق العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، حيث يتواصل التعاون بين الجانبين من خلال جهود مشتركة تُترجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، ويأتي ذلك امتداداً لمبادرة سابقة قادتها سفارة دولة الإمارات في اليابان بالتعاون مع شركة «شيغيرو بان آركيتكتس» للتصميم الهندسي، والتي أثمرت عن بناء منزلين تم إهداؤهما للأسر المتضررة من زلزال شبه جزيرة نوتو».

ومن جانبه، قال ياسونوري هارانو، مدير شركة «شيغيرو بان آركيتكتس»، الشركة المعمارية المُنفذة للمشروع: «ينطلق المشروع من فكرة إعادة توظيف المواد ضمن سياقات مختلفة، إذ تتيح الألواح المصنّعة من جريد النخيل ربط الأبحاث التي أُجريت على المواد التقليدية ضمن جناح دولة الإمارات بإطار معماري يخدم غاية مجتمعية واضحة، وينصبّ التركيز على تصميم مساحة تتسم بالبساطة، وقابلة للتكيّف، وتنسجم بسلاسة مع محيطها».

تجدر الإشارة إلى أن المركز المجتمعي في مدينة «واجيما» لا يزال قيد التصميم، ومن المتوقع أن يشكّل مساحة مشتركة تخدم سكان المنطقة، ويجري حالياً استكشاف سبل استخدام ألواح مُصنّعة من جريد النخيل، إلى جانب مواد أخرى مُستخلصة من الجناح، ضمن نهج تصميمي يوازن بين الكفاءة الوظيفية والاستجابة لاحتياجات المجتمع المحلي ومن المتوقع أن تبدأ أعمال إنشاء المركز المجتمعي في مدينة «واجيما» خلال الأشهر المقبلة.

وخلال معرض «إكسبو 2025 أوساكا»، رحب جناح دولة الإمارات بأكثر من خمسة ملايين زائر، ليصبح بذلك الجناح الوطني الأكثر استقطاباً للزوار في الحدث. وانطلاقاً من شعاره «من الأرض إلى الأثير»، استعرض الجناح قصة دولة الإمارات من خلال سردية متكاملة تربط بين التراث والابتكار والتطلعات نحو مستقبل واعد، مع تركيز واضح على تطوير واستخدام مواد مبتكرة، وتعزيز الحوار الثقافي، وتقديم سرديات محورها الإنسان.