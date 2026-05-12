الأربعاء 13 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

استضافتها «أميركية الشارقة».. جلسة نقاشية لتعزيز دور النفايات العضوية في الاقتصاد الدائري

الحضور في صورة جماعية عقب الجلسة (من المصدر)
13 مايو 2026 02:09

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الدفاع» تبدأ مقابلات طلاب الثانوية العامة المواطنين من الذكور
انطلاق «أديس 2026» في أبوظبي برؤية عالمية لبناء مدن المستقبل وتعزيز جودة الحياة

خلُصت طاولة مستديرة رفيعة المستوى، جمعت نخبة من القادة البيئيين في دولة الإمارات، إلى أن نجاح طموحات الدولة في مجال الاقتصاد الدائري أو فشلها سيتحدد من خلال الطريقة التي يتم بها التعامل مع النفايات العضوية، لا النفايات البلاستيكية. 
واستضافت الجامعة الأميركية في الشارقة الجلسة التي نظّمتها شركة الإمارات للتكنولوجيا الحيوية، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة - أبوظبي، ومشغلي قطاع إدارة النفايات، والأوساط الأكاديمية، حيث أجمعت المناقشات على أن النفايات العضوية تُمثّل التحدي الأكثر إلحاحاً الذي ينبغي التعامل معه.
وتُشكّل النفايات العضوية نحو 40% من إجمالي النفايات البلدية في دولة الإمارات، وهي نسبة تتجاوز بكثير التركيز القائم على النفايات البلاستيكية. وعند إرسال هذه النفايات إلى المكبات، فإنها تنتج غاز الميثان، أحد غازات الدفيئة الذي تفوق قدرته على التسبب بالاحتباس الحراري ثاني أكسيد الكربون بنحو 80 مرة خلال فترة تمتد لعشرين عاماً.
وسلّطت المناقشات الضوء على أحد المفاهيم الخاطئة الشائعة، والمتمثّل في الاعتقاد بأن الابتكار في المواد وحده كفيل بحل أزمة النفايات. فرغم التقدم المتسارع في تطوير العبوات القابلة للتحويل إلى سماد والمواد الحيوية مثل حمض البوليلاكتيك (PLA)، فإن قيمتها البيئية تضيع في حال غياب أنظمة قادرة على معالجتها. وفي الواقع العملي، تحتوي نسبة كبيرة من عبوات ملامسة الأغذية - مثل أكواب المشروبات، وعلب الوجبات الجاهزة، وأدوات الطعام - على بقايا عضوية كثيفة تجعل إعادة تدويرها ميكانيكياً أمراً غير عملي، ما يؤدي إلى توجيهها نحو المكبات.
ويمثّل هذا التحول أيضاً فرصة صناعية استراتيجية، إذ يتماشى الإنتاج المحلي للمواد الحيوية بشكل مباشر مع استراتيجية «مشروع 300 مليار».
واختتمت الطاولة المستديرة أعمالها بمجموعة من الأولويات التي اعتبرها المشاركون غير قابلة للتأجيل في دولة الإمارات، ومنها: يجب أن يصبح الفرز الإلزامي للنفايات العضوية من المصدر ممارسة أساسية، خصوصاً في القطاعات التجارية والضيافة والخدمات البلدية. ينبغي مواءمة الأطر الوطنية لاعتماد المواد القابلة للتحويل إلى سماد مع واقع البنية التحتية في دولة الإمارات، لا مع الافتراضات العالمية العامة، ويجب تطبيق أدوات اقتصادية، مثل إصلاح رسوم الطمر وفرض غرامات على النفايات المختلطة، بما يجعل تحويل النفايات خياراً منطقياً وعملياً لا مجرد خيار اختياري. 
وأكدت المناقشات، في ختام الجلسة، أن التحدي في نقاش الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات لم يَعُد مرتبطاً بغياب الوعي، بل بقدرة المنظومة على التنفيذ، وسيعتمد نجاح المرحلة المقبلة على التعامل مع النفايات العضوية، باعتبارها الركيزة الأساسية لسياسات الاقتصاد الدائري في الدولة.

الإمارات
الشارقة
الاقتصاد الدائري
أميركية الشارقة
الجامعة الأميركية
الجامعة الأميركية في الشارقة
النفايات العضوية
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي
13 مايو 2026
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: قضية إيران «مسألة وقت لا أكثر»
13 مايو 2026
رجل إطفاء في موقع متضرر جراء غارة روسية على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: منفتحون على التفاوض بشأن أوكرانيا
13 مايو 2026
طفل برفقة امرأة يعبران شارعاً بينما تقوم قوات إسرائيلية بدورية جنوب رام الله بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف»: طفل فلسطيني يُقتل أسبوعياً بالضفة الغربية
13 مايو 2026
ناقلة نفط راسية قبالة سواحل عُمان بانتظار السماح لها بدخول مضيق هرمز - أرشيفية
الأخبار العالمية
بريطانيا تعلن المساهمة في تأمين مضيق هرمز
13 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©