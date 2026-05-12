«أبوظبي للإسكان» تستعرض خلال «أديس 2026» أحدث المشاريع والخدمات الإسكانية

أكد المهندس عبدالله العامري، مدير مشروع في هيئة أبوظبي للإسكان، أن مشاركة الهيئة في قمة أبوظبي للبنية التحتية «أديس 2026»، تعكس التزامها باستعراض أحدث المشاريع والخدمات الإسكانية التي تدعم رفاه الأسرة الإماراتية وتسهم في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة.

وأوضح أن الهيئة تستعرض خلال القمة 15 مشروعاً سكنياً تم إطلاقها لتوفير أكثر من 25 ألف وحدة سكنية للمواطنين، بتكلفة تتجاوز 92 مليار درهم، بما يعكس حجم الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات لقطاع الإسكان باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة للاستقرار الاجتماعي وجودة الحياة.

وأشار المهيري إلى أن الهيئة تعرض خلال المعرض المصاحب خدمة «إبداء الاهتمام»، التي تمنح المواطنين فرصة اختيار المسكن ضمن المشاريع التي سبق لهم إبداء الاهتمام بها، لافتاً إلى أنه سيتم خلال العام الحالي تخصيص أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية ضمن سبعة مشاريع، بما يسهم في تسريع رحلة التخصيص وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للمتعاملين.