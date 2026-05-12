الأربعاء 13 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«مركز المضيف» يحصل على الاعتماد الكامل من اللجنة الدولية المشتركة

عبدالله الحميدان والحضور لدى تسلم شهادة الاعتماد (من المصدر)
13 مايو 2026 02:09

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة زايد لأصحاب الهمم، حصول مركز المضيف، التابع لها والمدار من قبل مجموعة كامبريدج للصحة، على الاعتماد الكامل وغير المشروط من اللجنة الدولية المشتركة «JCI»، المعيار الذهبي عالمياً في جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، مما يُعدّ إنجازاً نوعياً يعكس ريادة إمارة أبوظبي في تطوير منظومة الرعاية الصحية المتخصّصة لأصحاب الهمم.
ويضع هذا الاعتماد المرموق مركز «المضيف» ضمن نخبة المؤسسات الصحية المتخصّصة على مستوى العالم، بعد اجتيازه تقييماً شاملاً لأنظمة العمل شمل جودة الرعاية السريرية، وكفاءة الحوكمة، ومعايير السلامة، والتميز التشغيلي، وفق أعلى المعايير الدولية. وأكد عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، أن هذا الاعتماد يمثّل شهادة عالمية على جودة منظومة الرعاية التي تقدمها أبوظبي، ويعكس التزام الهيئة بتبني أفضل الممارسات الدولية، وتوفير بيئة رعاية متكاملة وآمنة تسهم في تمكين أصحاب الهمم وتحسين جودة حياتهم.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الخير، المدير التنفيذي ورئيس طب التأهيل لمجموعة كامبريدج للصحة - دولة الإمارات، أن الحصول على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) الكامل وغير المشروط يعكس مستوى متقدماً من التميز المؤسسي.
من ناحيتها، أضافت فاطمة الهاشمي، مدير مركز المضيف، أن المركز يُعد منشأة متخصّصة في الرعاية طويلة المدى، ويوفّر خدمات الإقامة الدائمة لأصحاب الهمم ضمن منظومة متكاملة من الرعاية الصحية والتأهيلية.

