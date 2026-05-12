«الإمارات الصحية» تعرض 12 مشروعاً مبتكراً في «سباق التميّز»

سامي عبد الرؤوف (الشارقة)

نظّمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أمس في الشارقة، ملتقى سباق التميّز في دورته الثالثة، الذي شهد تنافساً مهنياً بين 12 مشروعاً رائداً قدمتها كفاءات تمريضية ضمن الفعالية، الهادفة إلى تشجيع الممارسات المبتكرة وتعزيز ثقافة التحسين المستمر في قطاع التمريض.

وأقيم الملتقى بالتزامن مع اليوم العالمي للتمريض، الذي يصادف الثاني عشر من مايو من كل عام، وتقام احتفالات هذا العام تحت الشعار، الذي أعلنه المجلس الدولي للممرضين «ممرضونا.. مستقبلنا، الممرضون المُمكَّنون ينقذون الأرواح»، وذلك للتركيز على تمكين الكوادر التمريضية كركيزة أساسية لأنظمة الرعاية الصحية، والتوعية بأهمية دعم الممرضين تقنياً وعلمياً، وتعزيز دورهم في رعاية المرضى والصحة الوقائية.

وشهد الملتقى مشاركة نخبة من الكوادر التمريضية والقابلات من مختلف المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة، وذلك في إطار التزامها بتمكين الكفاءات التمريضية وتعزيز دورها كشريك رئيسي في تطوير منظومة الرعاية الصحية، من خلال استعراض مشاريع ومبادرات نوعية تسهم في تحسين نتائج المرضى، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، ودعم التحول المؤسسي القائم على الابتكار والممارسات المبنية على الأدلة.

وكرّم الملتقى، المشاريع الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، وفقاً لإجمالي نتائج التقييم المعتمدة، بعد أن خضعت المشاريع المشاركة لعملية تقييم متخصّصة من قبل لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء والمختصين في القطاع الصحي، استناداً إلى مجموعة من المعايير المهنية التي تشمل الأثر والاستدامة والابتكار والكفاءة وفعالية التنفيذ وجودة النتائج، إلى جانب إشراك الحضور في عملية التقييم، بما يعزّز التفاعل المهني وتبادل الخبرات والمعارف بين المشاركين.

وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤسسة تنظر إلى الكوادر التمريضية، باعتبارها قوة محورية في تطوير نموذج الرعاية الصحية المستقبلية، لما تؤديه من دور أساسي في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية واستدامتها.

وأشار إلى أن الاحتفاء بالمشاريع التمريضية المتميزة يعكس التزام المؤسسة بتهيئة بيئة مهنية محفّزة على الابتكار والتطوير المستمر، وتمكين الكفاءات الصحية.

من جانبها، أكدت الدكتورة سمية البلوشي، مدير إدارة التمريض في المؤسسة، أن الفعالية تمثّل منصة مهنية متخصّصة لإبراز النماذج والممارسات التمريضية الرائدة، وتسليط الضوء على المشاريع التي تعكس تطور أدوار التمريض والقبالة في دعم جودة الرعاية الصحية.

وقدمت جميع المشاريع التي تم استعراضها في «سباق التميّز»، أفكاراً نوعية تواكب تحديات العمل السريري، وتستشرف مستقبل الرعاية التمريضية، وشملت المشاريع حلولاً مبتكرة في تحسين جودة التواصل مع المرضى، وتعزيز تجربتهم، ورفع كفاءة الإجراءات التمريضية، وقد عكست هذه المبادرات القدرات العالية للكوادر التمريضية في المؤسسة، وحرصهم المستمر على التميز والابتكار.

وأكّدت المؤسسة، من خلال هذه الفعالية، التزامها الراسخ بتمكين الكادر التمريضي من المشاركة الفعلية في قيادة عمليات التحسين والتطوير في قطاع الرعاية الصحية، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة 2022 - 2026، ويعزز من حضور دولة الإمارات كنموذج في جودة الرعاية التمريضية والابتكار المهني. وتواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، من خلال هذه المبادرات النوعية، ترسيخ مكانة الكوادر التمريضية والقابلات شركاء فاعلين في تطوير الخدمات الصحية، وتعزيز ثقافة الابتكار والتحسين المستمر، بما يدعم بناء منظومة صحية متقدمة.