الأربعاء 13 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«استشاري الشارقة» يناقش مشروع قانون استخدام الطائرات بدون طيار

مبنى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة (أرشيفية)
13 مايو 2026 02:09

الشارقة (وام)

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بمقره في مدينة الشارقة، غداً جلسته السادسة عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، برئاسة حليمة حميد العويس، رئيسة المجلس. يتضمن جدول أعمال الجلسة بعد التصديق على محضر الجلسة الخامسة عشرة، مناقشة مشروع قانون لسنة 2026م بشأن تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار في إمارة الشارقة.
يحضر وقائع الجلسة من دائرة الطيران المدني بالشارقة كل من: الشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي، رئيس الدائرة، والشيخ سلطان بن عبدالله آل ثاني، مدير الدائرة إلى جانب ممثلين من الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي
