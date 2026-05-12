«استشاري الشارقة» يناقش مشروع قانون استخدام الطائرات بدون طيار

الشارقة (وام)

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بمقره في مدينة الشارقة، غداً جلسته السادسة عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، برئاسة حليمة حميد العويس، رئيسة المجلس. يتضمن جدول أعمال الجلسة بعد التصديق على محضر الجلسة الخامسة عشرة، مناقشة مشروع قانون لسنة 2026م بشأن تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار في إمارة الشارقة.

يحضر وقائع الجلسة من دائرة الطيران المدني بالشارقة كل من: الشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي، رئيس الدائرة، والشيخ سلطان بن عبدالله آل ثاني، مدير الدائرة إلى جانب ممثلين من الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.