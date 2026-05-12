«الإمارات للدراسات» ومعهد «GLIDE» يدعمان البحوث الصحية وتبادل المعرفة

أبوظبي (وام)

أعلن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية (GLIDE)، إرساء دعائم شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون في مجالات علوم الصحة العامة، ورسم السياسات المستقبلية، وذلك بحضور معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، الأمين العام لـ«مؤسسة إرث زايد الإنساني»، في خطوة تعزز التكامل بين البحث العلمي، والرؤية الاستراتيجية.

وتأتي هذه الشراكة، التي تبلورت في مذكرة تفاهم رسمية، لتضع إطاراً مؤسسياً شاملاً للتعاون على إعداد دراسات علمية مشتركة، وتنظيم فعاليات رفيعة المستوى.

وأكد الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن الشراكة مع المعهد تعكس التزام المركز بالتعاون مع المؤسسات المرموقة لخدمة المجتمع، ودعم صناعة القرار، وقال: «سنعمل معاً على توظيف خبراتنا المشتركة لإطلاق حوارات استراتيجية، وإعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة».

وقالت الدكتورة فريدة الحوسني، الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية (GLIDE)، إن القضاء على الأمراض المعدية ضرورة استراتيجية تقتضي فهماً عميقاً للمشهد الاجتماعي والجيوسياسي».