الأربعاء 13 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات للدراسات» ومعهد «GLIDE» يدعمان البحوث الصحية وتبادل المعرفة

مغير الخييلي وسلطان النعيمي وفريدة الحوسني خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)
13 مايو 2026 02:10

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«الدفاع» تبدأ مقابلات طلاب الثانوية العامة المواطنين من الذكور
انطلاق «أديس 2026» في أبوظبي برؤية عالمية لبناء مدن المستقبل وتعزيز جودة الحياة

أعلن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية (GLIDE)، إرساء دعائم شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون في مجالات علوم الصحة العامة، ورسم السياسات المستقبلية، وذلك بحضور معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، الأمين العام لـ«مؤسسة إرث زايد الإنساني»، في خطوة تعزز التكامل بين البحث العلمي، والرؤية الاستراتيجية.
وتأتي هذه الشراكة، التي تبلورت في مذكرة تفاهم رسمية، لتضع إطاراً مؤسسياً شاملاً للتعاون على إعداد دراسات علمية مشتركة، وتنظيم فعاليات رفيعة المستوى.
وأكد الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن الشراكة مع المعهد تعكس التزام المركز بالتعاون مع المؤسسات المرموقة لخدمة المجتمع، ودعم صناعة القرار، وقال: «سنعمل معاً على توظيف خبراتنا المشتركة لإطلاق حوارات استراتيجية، وإعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة».
وقالت الدكتورة فريدة الحوسني، الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية (GLIDE)، إن القضاء على الأمراض المعدية ضرورة استراتيجية تقتضي فهماً عميقاً للمشهد الاجتماعي والجيوسياسي».

سلطان النعيمي
مغير الخييلي
الإمارات
فريدة الحوسني
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي
13 مايو 2026
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: قضية إيران «مسألة وقت لا أكثر»
13 مايو 2026
رجل إطفاء في موقع متضرر جراء غارة روسية على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: منفتحون على التفاوض بشأن أوكرانيا
13 مايو 2026
طفل برفقة امرأة يعبران شارعاً بينما تقوم قوات إسرائيلية بدورية جنوب رام الله بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسيف»: طفل فلسطيني يُقتل أسبوعياً بالضفة الغربية
13 مايو 2026
ناقلة نفط راسية قبالة سواحل عُمان بانتظار السماح لها بدخول مضيق هرمز - أرشيفية
الأخبار العالمية
بريطانيا تعلن المساهمة في تأمين مضيق هرمز
13 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©