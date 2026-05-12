الأربعاء 13 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
عمر الدرعي يوجه الوعاظ باستحضار المسؤولية الوطنية والدينية

عمر الدرعي أكد على نشر التوعية في المجتمع بيسرٍ وطمأنينة (أرشيفية)
13 مايو 2026 02:09

أبوظبي (وام)

دعا معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الوعاظ إلى اتباع منهج التيسير في الوعظ، والتوجيه وفق قيم الدين السمحة، والحرص على نشر التوعية في المجتمع بيسرٍ وطمأنينة، مؤكداً ضرورة تقديم الفتوى المعتدلة التي تراعي أحوال الناس وظروفهم، والابتعاد عن التشدد والتعقيد، وفهم التحديات والصعوبات التي يفرضها الواقع، وما تستوجبه من جاهزيةٍ وتكاملٍ معرفي.
وأوضح معاليه، خلال لقائه بالوعاظ في مقر الهيئة الرئيس بأبوظبي، بحضور عددٍ من المسؤولين في «الهيئة»، أن دور الوعاظ لا يقتصر على بيان الأحكام الشرعية فحسب، بل يمتد ليشمل نشر قيم الرحمة والتسامح والتعاون، والتوعية السلوكية، والتوجيه باستثمار الوقت بالعمل الصالح، مشدداً على الإخلاص في العمل، واستحضار المسؤولية الدينية والوطنية في خدمة المواطنين، والإكثار من الدعاء بأن يحفظ الله دولة الإمارات وقيادتها وأهلها والمقيمين على ترابها من كل سوء.
وأكد معالي الدكتور الدرعي على التعاون في إيصال الرسائل التوعوية والإرشادية، مؤكداً أن العمل بروح الفريق الواحد هو السبيل الأمثل للنجاح بصورةٍ مرضيةٍ تعكس الصورة الحضارية للدولة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الموجهات الإفتائية للوعاظ بالتعاون مع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، كذلك تم التعريف ببرنامج التوعية الدينية، سائلاً الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والقبول.

الإمارات
عمر حبتور الدرعي
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
