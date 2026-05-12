أبوظبي تسرّع مشاريع البنية التحتية والجسور باستثمارات تتجاوز 50 مليار درهم

هالة الخياط (أبوظبي)

أكد المهندس ميسرة محمود سالم عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، أن إمارة أبوظبي تمضي بخطى متسارعة في تنفيذ مشاريع نوعية تعزز جودة الحياة وترسخ مكانتها واحدة من أفضل المدن عالمياً في البنية التحتية والتنمية الحضرية المستدامة، مشيراً إلى أن المركز يدير حالياً محفظة مشاريع تتجاوز قيمتها 209 مليارات درهم تضم أكثر من 500 مشروع حيوي في مختلف القطاعات، تشمل إسكان المواطنين، والمدارس، والمستشفيات، والجسور، والمتاحف، والطرق، والمشاريع الفندقية.

وأوضح في تصريحات للصحفيين على هامش قمة أبوظبي للبنية التحتية 2026، أن المحفظة الجديدة التي تم الإعلان عنها بقيمة 55 مليار درهم أول من أمس، تمثل جزءاً من منظومة المشاريع التنموية الشاملة التي تشهدها الإمارة.

ورداً على سؤال «الاتحاد» فيما يتعلق بمشاريع الجسور والربط المروري، كشف مدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية عن تنفيذ حزمة مشاريع استراتيجية خلال السنوات المقبلة تربط جزيرة أبوظبي بعدد من المناطق والجزر الحيوية، باستثمارات تتراوح بين 40 و50 مليار درهم، وتشمل مشاريع لربط جزيرة أبوظبي بمنطقة الحديريات، وإنشاء جسور جديدة بين الباهية وجزيرة ياس، إلى جانب تطوير شبكة الطرق الرابطة بين أبوظبي ودبي والعين.

وأكد المهندس ميسرة عيد أن القمة تحمل ثلاث رسائل رئيسة، تتمثل في إبراز حجم الاستثمار الحكومي في البنية التحتية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية جاذبة للاستثمار.